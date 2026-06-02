Recorrida por la obra de reconstrucción del albergue del Gimnasio Municipal Juan Bautista Rocha

Este lunes, el intendente Pablo Grasso, junto a la secretaria de Deportes, Silvina Juárez, y la secretaria de Planificación y Obra Pública, María Grasso, realizaron una recorrida para supervisar el avance de la obra de reconstrucción del albergue del Gimnasio Municipal Juan Bautista Rocha.

La puesta en valor de este sector, que resultó destruido por un incendio, es fundamental para el desarrollo del deporte local y regional. Una vez finalizados los trabajos, el espacio contará con seis habitaciones totalmente equipadas y tendrá capacidad para albergar a cerca de 100 personas.

Con la finalización de esta obra, y sumando las plazas disponibles en los gimnasios Eva Perón y 17 de Octubre, el Municipio contará con un total de 200 plazas para recibir delegaciones deportivas, fortaleciendo así el crecimiento y la proyección de los deportistas de Río Gallegos.