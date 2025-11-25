Recordatorio para afiliados estudiantes que residen fuera de Santa Cruz

La Caja de Servicios Sociales informa a todas y todos los afiliados que cursan estudios fuera de la provincia que deben actualizar su documentación dos veces al año para mantener activa su cobertura médica en extraña jurisdicción.

Este procedimiento es obligatorio y forma parte de las medidas de control y trazabilidad que permiten proteger el derecho del afiliado y asegurar que la obra social receptora pueda brindar las prestaciones que corresponden según convenio.

La actualización debe realizarse dos veces por año. Hasta el 30 de junio y hasta el 31 de diciembre respectivamente.

Documentación requerida:

– Fotocopia de DNI

– Certificado de alumno/a regular

Contacto:

– conveniosreciprocidad@css.gob.ar

– Teléfono: 2966-626181

– Video: https://www.youtube.com/shorts/J1MRyrFIpfk