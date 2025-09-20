Reconocimiento y alegría en la “Jubi Fest 2025” organizada por el municipio

Este sábado 20 de septiembre, la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, brindó un gran festejo para celebrar el “Día del Jubilado”. El encuentro reunió a más de 250 adultos mayores y se desarrollo en el gimnasio de la sede vecinal de barrio “El Mirador”

El festejo contó con la participación de miembros de distintos centros de jubilados, asociaciones, residentes del Hogar de Ancianos y vecinos, acompañados por autoridades municipales y la directora de la delegación local de la Caja de Previsión Social, Marcia Ansín.

Incluyó un almuerzo de camaradería, sorteos, presentación de artísticas locales y sorpresas para los agasajados. El encuentro, se enmarcó en una agenda que comenzó por la mañana con el izamiento de la Bandera Nacional en el Monumento al Obrero Petrolero, acompañado por la banda de música del colegio Codedco.

En este marco, la secretaria de Estrategia y Gestión Operativa, Andrea Bayón, destacó la importancia de generar estos espacios que además de reconocer la trayectoria de los jubilados, también los integró como protagonistas activos de la organización de su propia fiesta. “Es una manera de reconocer la tarea que hicieron cuando estuvieron activos y que nosotros debemos cuidar y continuar. Poner en valor lo cultural, la salud y la adquisición de derechos, todo eso estamos trabajándolo, pero más allá de eso, destacar también que fueron parte de la organización de su propia fiesta”, indicó.

Asimismo, agradeció la participación y acompañamiento de diferentes sectores, y resaltó el trabajo articulado con distintas áreas municipales, como también la Caja de Previsión Social, para concretar este gran homenaje.

Por su parte, Enrique Fonti, miembro del Centro de Jubilados “Alegría de Vivir” destacó la emoción del encuentro y valoró el reconocimiento hacia quienes trabajaron durante años, además enfatizó en la importancia de continuar sumando al crecimiento de la ciudad. “Nos hemos jubilado del trabajo, no de la vida, tenemos muchas cosas para entregar, muchas enseñanzas, nuestros años sirven para desarrollar todo lo que hemos aprendido hacia la gente más joven, y hoy que nos reconozcan nos pone muy orgullosos y felices”, puntualizó.