Reconocimiento para el 25° Encuentro de Danzas Nativas de Adultos

Esta tarde autoridades municipales entregaron un presente a la organización del evento que reúne a bailarines de la localidad y toda la zona año tras año. Ayer se realizó el encuentro de niños y jóvenes y hoy fue el turno de los adultos.

En el complejo deportivo Ing. Knudsen numerosas agrupaciones actuaron sobre el escenario demostrando su talento en el baile del tradicional folclore nacional. Tanto participantes como público en general colmaron el gimnasio.

“La verdad que la convocatoria de los grupos, tanto ayer como hoy, es muy importante. Estamos muy contentos porque una vez más la escuela convoca y llama a todos los bailarines y se hacen presentes en este encuentro que es bailar para estar juntos, cumpliendo ya 25 años de esta actividad”, expresó el organizador Javier García.

En cuanto a la participación, el día sábado contó 16 grupos infanto juveniles y hoy domingo fueron 18 las delegaciones de adultos las que se sumaron. García agradeció “a la Municipalidad, principalmente a Intendencia que se ha hecho presente con un regalo y dándonos como siempre una mención y un estímulo para un evento que se viene generando hace mucho tiempo”. También destacó al equipo de trabajo, profesores, padres, alumnos y a la Subsecretaría de Cultura “que nos facilita muchas cosas para nosotros llevar a cabo este evento tan grande”.