Reconocimiento a la formación: Puerto Deseado celebra el impacto de la capacitación en maquinaria pesada

En un evento cargado de emoción, el intendente de la localidad portuaria, Raúl Martínez, entregó un merecido reconocimiento por la exitosa organización de los talleres de capacitación en maquinaria pesada, realizados por Distrigas S.A del 11 al 15 de agosto.

La distinción fue para el Gerente Provincial de Relaciones Institucionales de la empresa gasífera, Maximiliano Gómez, quien con su labor y gestión ha llevado este programa a cinco localidades, impactando positivamente a más de 1000 vecinos. Las ciudades de Río Gallegos, Perito Moreno, La Cuenca Carbonífera, Pico Truncado y Puerto Deseado ya han sido parte de esa valiosa iniciativa.

Durante la ceremonia de entrega de certificados, el mandatario municipal destacó la importancia de este tipo de programas para el desarrollo de la mano de obra local. "La capacitación es la clave para un futuro más próspero", afirmó Martínez, subrayando que esta formación gratuita permite a los residentes acceder a nuevas oportunidades laborales y fortalecer la economía de la provincia.

La iniciativa, que fue un éxito rotundo en cada localidad, tiene como objetivo llegar a cada rincón de Santa Cruz. La próxima semana, el programa continuará su recorrido en Jaramillo, Fitz Roy y Tellier, y se espera que pronto llegue a Los Antiguos, Gobernador Gregores, El Calafate y Caleta Olivia.

Por su parte, Maximiliano Gómez agradeció al gobernador Claudio Vidal por el acompañamiento, reiteró el compromiso de su equipo de seguir trabajando para que más santacruceños puedan capacitarse y mejorar sus habilidades, contribuyendo así al crecimiento y desarrollo de toda la provincia.