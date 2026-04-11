Reconocen a nivel nacional el plan de trabajo que implementó Protección Civil en Santa Cruz

La subsecretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Sandra Gordillo, participó de una nueva reunión del Consejo Federal para la Gestión Integral de Riesgos, que se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en materia de prevención, respuesta y reconstrucción ante emergencias y desastres.

Articulación nacional para la gestión de emergencias

El encuentro fue organizado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, y contó con la participación de autoridades de todo el país vinculadas a Protección Civil y Manejo del Fuego.

La jornada estuvo encabezada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie; y el subdirector, Ignacio Cabello, quienes impulsaron el intercambio de experiencias y la coordinación de estrategias a nivel federal.

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Balance de la temporada y escenarios climáticos

En este marco, Gordillo explicó que uno de los principales ejes del encuentro fue el análisis del contexto climático y sus implicancias: “Se abordó el sistema climático que vamos a tener a partir del fenómeno de El Niño, y también se realizó un balance de lo ocurrido durante el verano en materia de emergencias”, señaló.

Asimismo, indicó que Santa Cruz expuso su experiencia reciente: “Tuvimos que informar sobre lo ocurrido en la provincia durante el verano y cómo nos estamos preparando para el invierno que se aproxima”.

Planificación y preparación para el invierno

En relación a la planificación, la subsecretaria adelantó que la provincia trabaja en un esquema integral de acción: “Estamos finalizando el plan invernal junto a organismos provinciales y nacionales, con la intención de presentarlo en el mes de mayo”, detalló.

Además, explicó que estos planes se integran a nivel nacional: “El plan provincial se eleva a Nación para que tengan conocimiento de los recursos disponibles y puedan asistir en caso de ser necesario”.

Fortalecimiento del sistema de respuesta

Gordillo destacó el avance en la sistematización de la información y la articulación con Nación: “Hoy Santa Cruz cuenta con un registro de emergencias a nivel nacional. Todo lo que ocurre en la provincia queda plasmado, lo que permite mejorar la planificación y la respuesta ante futuros eventos”, afirmó.

En ese sentido, remarcó el trabajo realizado por el área: “Protección Civil está cumpliendo con todos los requerimientos nacionales, lo que nos permite fortalecer el sistema de gestión de riesgos”.

Continuidad del trabajo federal

Finalmente, la funcionaria indicó que estos encuentros tienen continuidad a lo largo del año: “Todos los meses realizamos reportes de las emergencias en la provincia y en agosto se desarrollará una nueva reunión en Santa Fe, donde esperamos volver a participar”.

De esta manera, el Gobierno de Santa Cruz continúa consolidando su participación en espacios federales, con el objetivo de fortalecer las políticas de prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia en todo el territorio provincial.