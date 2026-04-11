Reclamo por seguridad en el cementerio: más de 200 firmas y pedido en el Concejo

La situación del cementerio local volvió a discutirse en el Concejo Deliberante a partir de un reclamo vecinal que pone el foco en una problemática que, según denuncian las familias, se repite desde hace tiempo: la falta de iluminación y los reiterados hechos de vandalismo.

Durante la sesión de ayer, ingresó una nota impulsada por la vecina Carmen Ceballos, acompañada por más de 200 firmas, en la que se solicitan medidas concretas para mejorar la seguridad en el predio. El planteo surge ante la preocupación por robos y daños registrados en nichos y tumbas.

El concejal Carlos Aparicio propuso que este reclamo sea abordado en conjunto con una iniciativa previa presentada por la concejal Iris Casas, que también apunta a resolver la problemática de inseguridad en el cementerio. La intención es unificar ambos planteos para avanzar en una respuesta integral.

En ese sentido, Aparicio destacó que se trata de una situación que ya ha sido planteada en distintas oportunidades dentro del recinto y subrayó la necesidad de dar respuestas a demandas que surgen directamente de la comunidad.

Asimismo, valoró el compromiso de la vecina que impulsó la iniciativa y el acompañamiento logrado. “Es un ejemplo de alguien que se preocupa y se ocupa”, expresó.

Entre las medidas propuestas se encuentran la instalación de nueva iluminación, el avance en el cerrado perimetral del predio y la posible incorporación del cementerio al sistema de monitoreo de la ciudad.