Reclamo laboral en la pesca: denuncian despidos arbitrarios en cooperativa

Juan Millán, trabajador de la actividad pesquera e integrante de la Cooperativa Consumo Soberanía Alimentaria, denunció junto a su esposa haber sido despedido sin justificación. Afirma que no recibieron notificación formal y que sufrieron maltratos por parte de la administración.

El trabajador de la actividad pesquera Juan Millán, ex Conarpesa e integrante de la Cooperativa Consumo Soberanía Alimentaria, denunció públicamente que tanto él como su esposa fueron apartados de sus puestos laborales sin justificación. “Tanto a mí como a mi señora nos echaron sin justificativo de la planta. El motivo fue porque hace un tiempo reclamamos por promesas incumplidas de la empresa”, señaló en diálogo con Voces y Apuntes.

Millán explicó que la administración había asegurado que se harían cargo del pago del monotributo, de la ropa de trabajo y del cobro quincenal. Sin embargo, tras consultar por el cumplimiento de esos compromisos, la situación se tensó. “El martes pasado fui a preguntar qué había pasado con lo que nos habían prometido y me trataron muy mal. Al otro día ya nos habían eliminado del grupo de WhatsApp y no nos permitieron el ingreso. A mi señora la echaron solo por ser mi señora, porque ni siquiera participó de la reunión”, sostuvo.

El trabajador relató que en la cooperativa se desempeñaba en descarga y como balancero, mientras que su esposa cumplía tareas como embasadora. Según indicó, allí se emplean alrededor de 100 personas, aunque varios ya se habrían alejado por situaciones similares. “Hay gente que se fue de la cooperativa también por maltrato, porque tratan muy mal a la gente”, denunció Millán, cuestionando además que la conducción de la planta proviene de Mar del Plata y no de la localidad.