Recategorización de monotributistas, dólar y compras en el exterior: las claves económicas del momento

El contador público nacional Pablo Barros brindó un detallado análisis sobre la situación económica actual, abordando temas como la recategorización de monotributistas, la suba del dólar, y las nuevas facilidades para importar electrodomésticos. Además, advirtió sobre el uso de aplicaciones digitales para comprar divisas.

En diálogo con Voces y Apuntes, el contador público nacional Pablo Barros analizó el panorama económico nacional, destacando aspectos clave que afectan tanto a los trabajadores independientes como al consumidor general.

Uno de los principales temas abordados fue la recategorización del monotributo, un trámite obligatorio que debe realizarse dos veces por año. “Todos los monotributistas tienen la obligación de recategorizarse en función de cómo haya sido su actividad en los últimos 12 meses. Si la actividad fue menor, se puede bajar de categoría y pagar menos impuestos, pero la única ventana que se tiene para eso es la recategorización, que vence mañana”, explicó Barros.

También hizo una advertencia sobre la posibilidad de comprar dólares a cotización oficial a través de MercadoPago. “No es lo mismo que comprar en el homebanking de un banco. MercadoPago no tiene cajeros y no está regulado por el Banco Central, por lo que no ofrece garantías. Personalmente, recomiendo seguir comprando dólares a través de un banco oficial”, enfatizó.

En otro tramo de la entrevista, Barros informó sobre una nueva disposición para la importación de electrodomésticos de la línea blanca desde países limítrofes. “Ahora es posible traer productos como heladeras, lavarropas o lavavajillas para uso personal, con una declaración jurada previa y el pago de impuestos correspondientes. Es un trámite que se realiza de forma online, con clave fiscal”, detalló.

En relación con la reciente suba del dólar, el especialista explicó que responde a una combinación de factores. “Hubo una fuerte demanda por las vacaciones de julio, el aguinaldo y por las LEFI, que no se renovaron y fueron a parar al dólar. Por el lado de la oferta, veníamos bien por la liquidación del agro, que finalizó el 30 de junio. Eso generó una caída en la oferta”, señaló.

Respecto a la cotización, Barros remarcó que aún nos encontramos dentro del margen proyectado. “Estamos dentro de la banda de los 1.000 a 1.400 pesos, que podría extenderse hasta 1.500 en octubre. Si bien el Gobierno no está interviniendo directamente, sí lo hace a través del dólar futuro”, concluyó.