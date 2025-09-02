Reanudan perforaciones en el Proyecto Joaquín con 25 millones de dólares de inversión

Así lo informó la empresa Unico Silver, tras la exitosa búsqueda de inversores. La compañía inicia una nueva fase de exploración en Santa Cruz, con un programa completamente financiado que apunta a los descubrimientos La Negra SE y La Morocha SE.

La compañía Unico Silver Limited (ASX: USL) anunció la reanudación de las actividades de campo y perforaciones en el Proyecto Joaquín, ubicado en el Macizo del Deseado santacruceño, como parte de una campaña ampliada que contempla 30.000 metros de perforación adicional en Joaquín y Cerro León, tras la exitosa colocación de capital por AUD$D 25 millones, con fuerte apoyo de inversores nacionales e internacionales.

Días atrás, en el marco de Argentina Mining Sur 2025 en la ciudad de El Calafate, Emilio Bastías, Country Manager; y Patricio Brividoro, vicepresidente de Exploración, ambos de Unico Silver, adelantaron esta información al gobernador Claudio Vidal, quien estuvo acompañado por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez.

“La reunión con las autoridades fue más que positiva y productiva – señaló Brividoro – todas las partes entendemos que la Minería juega un papel central en el desarrollo de la Provincia y de las comunidades regionales, y que la sinergia entre actores privados y las autoridades gubernamentales es la clave para alcanzar el éxito y la sustentabilidad de los proyectos”.

En ese sentido, agregó que “estamos muy entusiasmados con los planes que tiene Único Silver en Santa Cruz, y valoramos de manera especial el fuerte apoyo que estamos recibiendo del Gobernador, Ministros y Secretario de Minería”.

Con AUD 12,5 millones en efectivo al 30 de junio de 2025 y los ingresos ya recibidos, Unico está completamente financiada para ejecutar su estrategia de crecimiento y desarrollo a corto plazo.

De esta manera, desde la compañía detallaron que la segunda fase de perforación se concentrará en los recientes descubrimientos: La Negra SE: 90 metros con 144 gpt Ag Eq desde los 10 m, incluyendo intersecciones de hasta 2,864 gpt AgEq (Ley por espesor); y La Morocha SE: 69 metros con 163 gpt AgEq desde los 124 m, con intersecciones de hasta 5,491 gpt AgEq (Ley por espesor).

Ambos prospectos permanecen abiertos en todas las direcciones y serán perforados sistemáticamente como parte de la actualización de recursos.

La compañía remarcó que los avances forman parte de su estrategia de crecimiento sostenido en la provincia de Santa Cruz, consolidando su presencia como actor clave en el desarrollo minero argentino.