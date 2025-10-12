Realizaron jornada para la juventud en la Semana de la Educación Sexual Integral

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de la Subsecretaría de la Juventud, llevó adelante este viernes en la Plaza San Martín de Río Gallegos la jornada “dESIdo Cuidar Me”, en el marco de la Semana de la Educación Sexual Integral (ESI).

La propuesta se desarrolló en articulación con el Ministerio de Salud y Ambiente, a través del área de Salud Sexual Reproductiva y No Reproductiva, y tuvo como objetivo promover espacios de reflexión, cuidado y acceso a la información para las juventudes de la provincia.

Durante la jornada se implementó una encuesta anónima destinada a estimar el nivel de conocimiento sobre salud sexual, reproductiva y no reproductiva, así como el acceso a métodos anticonceptivos y la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Asimismo, el equipo de la cartera sanitaria provincial realizó testeos de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, en tanto que se ofrecieron actividades recreativas y musicales, junto a una demostración del taller de parkour impulsado por el área de Juventud.

En relación con la iniciativa, el subsecretario de Juventud, Damián Rueda, señaló que “la encuesta tiene que ver con poder establecer parámetros de necesidades y de acceso a la información de cada uno de los pibes en distintos rangos de edad”.

El funcionario destacó además que “esto lo venimos llevando adelante hace aproximadamente un mes y medio, articulando con las distintas direcciones de Juventud y con diferentes mecanismos, cada uno pensado desde su territorio, para luego contar con una base de datos que nos permita analizar y diseñar políticas públicas de manera concreta”.

Finalmente, Rueda subrayó la buena recepción de la propuesta por parte de las y los jóvenes que participaron de la jornada y concluyó: “Vamos a seguir llevando jornadas recreativas donde los pibes puedan expresarse y también puedan sentirse parte de una comunidad que los interpele”.