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Realizaron encuentro de trabajo con Distrigas S.A.

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Este martes, en la Sala de Situación del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, se llevó adelante una reunión de trabajo entre autoridades de la cartera social provincial y representantes de la empresa Distrigas S.A.

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en la planificación de la segunda etapa del programa de instalación de gas domiciliario destinado a familias en situación de vulnerabilidad, la cual se encuentra próxima a su inicio.

En este marco, se realizó un balance de los resultados alcanzados durante la primera etapa, destacando su impacto positivo, y se comenzaron a delinear las acciones necesarias para fortalecer y ampliar el alcance de esta política pública en su próxima instancia. En este sentido, desde la cartera social se remarcó la importancia de la iniciativa, que busca priorizar el bienestar y la calidad de vida de los vecinos, impulsando mejoras en su entorno y condiciones de vida.

Participaron de la reunión la secretaria de Estado de Políticas para el Desarrollo Local, Cecilia Cortés; la subsecretaria de Abordaje Territorial, Karina Gómez; y la directora del Anexo del Barrio San Benito, Jorgelina Montes; quienes dialogaron con el jefe de Sucursal de Distrigas S.A., Daniel Gómez, y el jefe de Inspecciones, José Santana.

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