Realizaron controles de calidad de agua en zonas de captación de Caleta Olivia

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) llevó adelante el muestreo anual de agua correspondiente a los pozos ubicados en la zona de Meseta Espinoza y Cañadón Quintar, una tarea fundamental para el control y seguimiento de la calidad del recurso hídrico.

Este procedimiento incluye análisis bacteriológicos y fisicoquímicos, permitiendo evaluar las condiciones del agua y verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad requeridos para el consumo.

El operativo fue realizado por el Laboratorio Zona Norte, en conjunto con el Departamento Captación de Caleta Olivia, en el marco de las acciones periódicas de monitoreo y control que se desarrollan para resguardar la calidad del agua que llega a la comunidad.

Durante la jornada se efectuaron tomas de muestras en distintos puntos estratégicos del sistema de captación, siguiendo protocolos técnicos establecidos para asegurar la correcta trazabilidad y confiabilidad de los análisis realizados.

Estas tareas forman parte del compromiso sostenido con el control sanitario, la mejora continua del servicio y el cuidado de un recurso esencial para toda la población.