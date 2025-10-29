Realizarán la 1ª Jornada Psicogerontológica de la Patagonia Austral en Caleta Olivia

El encuentro busca promover un envejecimiento activo y saludable, y será el paso previo al 1° Congreso Psicogerontológico “El Sur también envejece”, previsto para 2026.

En diálogo con Voces y Apuntes, la Lic. Daniela Justiniano y la Dra. Madeline Gracia brindaron detalles sobre la 1ª Jornada Psicogerontológica de la Patagonia Austral, que se desarrollará este jueves y viernes en la Sala del Cine Municipal de Caleta Olivia, desde las 9:00.

“La idea es ampliar estas jornadas como antesala del 1° Congreso Psicogerontológico de la Patagonia Austral, que se va a denominar ‘El Sur también envejece’”, explicó Justiniano. “En esta oportunidad, tendremos como invitada principal a la Dra. Graciela Zarebski, y hoy realizamos una recepción de bienvenida para los participantes”, agregó.

La licenciada destacó que la jornada cuenta con el apoyo del Colegio de Psicólogos, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA-UACO), y la Secretaría de Políticas Integrales para la Igualdad, de donde depende la Dirección del Adulto Mayor.

“El objetivo es articular a nivel intersectorial junto al Departamento de Psicogerontología del Hospital Zonal. Es una actividad abierta y gratuita, con distintos disertantes, y esperamos la participación tanto de adultos mayores como de toda la comunidad interesada en la temática”, detalló.

Por su parte, la Dra. Madeline Gracia resaltó que el eje central del encuentro será el envejecimiento activo y saludable.

“Buscamos trabajar sobre factores protectores en el envejecimiento. Esto no significa que no podamos tener diagnósticos como hipertensión u otras patologías, pero si llevamos un estilo de vida saludable, se puede envejecer de buena manera y sobrellevar las enfermedades”, explicó.

Además, indicó que habrá un espacio dedicado a los aspectos legales, abordando las leyes nacionales y provinciales que amparan a las personas mayores. “Muchos desconocemos cuáles son los derechos que tenemos a partir de determinada edad, y esta jornada también pretende generar conciencia sobre eso”, concluyó.