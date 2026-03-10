Realizan taller sobre derechos de niñez para padres de alumnos del Jardín Maternal “Manitas Traviesas”

Este importante espacio de encuentro y aprendizaje se concretó este miércoles 10 de marzo en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio 17 de Octubre a cargo de la Subsecretaría de Promoción de Derechos, dependiente de la Secretaría de Infancias y Adolescencias de la Municipalidad de Caleta Olivia.

El taller se denominó “Con los derechos de los niños yo me comprometo” y tuvo como principal objetivo fortalecer el vínculo con las familias y difundir la Línea 102 para la protección de niños, niñas y adolescentes, explicó Carina Flores, integrante de la Subsecretaria de Promoción de Derechos.

“Es una línea telefónica gratuita, anónima y se puede denunciar o dar aviso de cualquier vulneración de niños, niñas y adolescentes, se activa un protocolo instantáneo”, subrayó, destacando la importancia de dar a conocer estos canales de comunicación y comenzar a trabajar con las familias desde edades tempranas, ayudando a construir el camino de los niños dentro de nuestra sociedad.

Durante el encuentro se abordó el derecho a la identidad y a través de diversas dinámicas se propusieron actividades vinculadas al origen y elección del nombre de los niños y sus gustos, entre otros ejes, promoviendo el vínculo entre las familias.

Finalmente, Flores adelantó que estas acciones articuladas junto a la Secretaría de Desarrollo Social, se replicarán mañana en el Jardín Maternal del barrio Rotary 23, mientras que, a lo largo de los próximos meses, el objetivo será darle continuidad llegando con la propuesta a otras instituciones.