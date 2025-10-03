Realizan seminario sobre adulto mayor y discapacidad

La propuesta se concretó este jueves 2 de octubre, como parte de las actividades organizadas por el Día Internacional de las Personas de Edad y estuvo a cargo de la Lic. Valeria Fuentes, especialista en educación especial y deporte inclusivo.

Esta importante capacitación, destinada a profesionales como al público en general, es avalada por la Universidad de Marina Mercante y se concretó bajo modalidad teórica y práctica con diversas actividades en el gimnasio “Daniela Gonzalez”.

En este marco, la Lic. Valeria Fuentes, detalló que el seminario introductorio, tiene como objetivo trabajar con ejes vinculados con discapacidad y con adulto mayor, y las similitudes en donde se encuentran este tipo de patologías o condiciones de las personas para poder trabajar.

Asimismo, valoró la amplia convocatoria que generó la propuesta que contó con la asistencia de representantes de diferentes localidades santacruceñas. “Esto de ver que la gente no solamente se preocupa, sino que se ocupa de capacitarse, de formarse para poder dar una respuesta es importante porque hay mucha demanda”, expresó.

Finalmente, destacó que la experiencia en Santa Cruz refleja una realidad común en todo el país que evidencia la necesidad de poder aprender y llenarse de estrategias y herramientas para trabajar con discapacidad y adulto mayor.