Realizan mejoras edilicias en la Escuela Primaria N° 73 de El Calafate

El Consejo Provincial de Educación avanza con diversos trabajos en el marco del Plan de Mantenimiento Correctivo y Preventivo, que contempla intervenciones en distintas infraestructuras educativas de la provincia, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de cada comunidad educativa.

En esta oportunidad, la coordinadora de la Coordinación General de Educación, sede El Calafate, Noelia Di Lorenzo, señaló que, en el marco del Plan de Recuperación de la Historia de las Escuelas, se llevó adelante el recambio de tres puertas de emergencia en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 73, fortaleciendo las condiciones de seguridad del establecimiento.

Asimismo, indicó que estas acciones representan avances significativos que mejoran las condiciones edilicias de la institución, priorizando la seguridad, el cuidado y el bienestar de toda la comunidad educativa.

Necesidades concretas

En ese sentido, destacó que los trabajos no solo responden a necesidades concretas, sino que también reflejan el compromiso sostenido con la mejora continua y la puesta en valor de los espacios escolares como entornos seguros, dignos y propicios para el aprendizaje.

Finalmente, Di Lorenzo remarcó que cada intervención se enmarca en una mirada integral que reconoce la importancia de contar con infraestructura adecuada, acompañando los procesos pedagógicos y el desarrollo pleno de estudiantes y docentes.