Realizan mantenimiento y limpieza en la toma de Palermo Aike para mejorar el suministro de agua en Río Gallegos

Servicios Públicos Sociedad del Estado informa a los vecinos de Río Gallegos que el personal del área de agua se encuentra realizando tareas de mantenimiento en la zona de la toma de Palermo Aike y en la limpieza de los filtros, debido a la acumulación de sedimentos ocasionada por la turbiedad del río.

Estos trabajos, habituales en esta época del año, son fundamentales para mejorar el proceso de producción y distribución del agua potable.

Como parte de estas tareas, algunas zonas de la ciudad presentarán bajos niveles de presión, lo cual es necesario para que el personal pueda operar en condiciones seguras y adecuadas.

Desde hace varios días, se registra una disminución del suministro de agua, esto responde a un plan preventivo de cuidado del sistema, que busca recuperar niveles óptimos y distribuir el suministro de manera equitativa.

Se solicita alos vecinos que actualmente cuentan con agua que hagan un uso responsable del recurso, evitando el derroche y priorizando su consumo esencial.

De este modo, la empresa provincial sigue trabajando para garantizar el suministro de agua en óptimas condiciones para toda la ciudad.