Realizan jornada turística para los más pequeños

Con el objetivo de brindar un cierre especial al periodo vacacional, este domingo 1 de marzo la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Supervisión de Turismo, organizó una nueva edición del “Circuito Costero Kids”, destinado a niñas y niños mayores de 8 años.

La propuesta incluyó un recorrido en el que se abordaron contenidos sobre avistaje de aves costeras y ballenas e historia de la ciudad. Además, se concretó una visita a la escuela de actividades náuticas Caleta Sup, finalizando con actividades en el Visor Panorámico, puntos estratégicos para la apreciación del paisaje costero.

En este marco, Alejandra Márquez, integrante de la Supervisión de Turismo, señaló que para estas iniciativas se adaptan los contenidos a las edades de los participantes. “De manera más didáctica se trabaja con la información que se brinda”, subrayó.

Asimismo, sostuvo que la propuesta permitió cerrar la temporada estival, periodo en el que se ofrecieron múltiples alternativas semanales con la participación tanto de residentes como de turistas. “Muchos quizás viven en Caleta Olivia, pero nunca habían tenido la oportunidad de, por ejemplo, visitar el puerto o conocer los barrios más históricos de la ciudad desde el año 1901 en adelante, en algunos casos se anotaron y participaron en todas las actividades”, expresó.

Finalmente, informó que a lo largo del año continuarán desarrollando diferentes propuestas para la comunidad, como las visitas al puerto, con el propósito de sostener una agenda turística activa y accesible para residentes y visitantes.