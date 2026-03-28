Reabrieron el InSET en Piedra Buena: Conocé la oferta para la comunidad

El Consejo Provincial de Educación llevó adelante en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena el acto de reapertura del Instituto Superior de Enseñanza Técnica (InSET), en el marco del fortalecimiento de la educación superior y la implementación de la Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial, una propuesta orientada a responder a las demandas del desarrollo productivo de la región.

La actividad se realizó en las instalaciones del Centro Cultural Mario Otero y contó con la participación de la intendenta municipal, Analía Farías; la directora provincial de Educación Técnico Profesional, Sandra Ortiz; la directora general de Educación Técnico Profesional – Nivel Superior, Romina Santarelli; el rector del InSET, Manuel Gramajo; la coordinadora provincial de Alumnos del instituto, Anastasia Guigo; y el coordinador de la Tecnicatura, Gustavo Camesana, junto a autoridades provinciales, concejales, docentes, estudiantes, familias y vecinos de la comunidad.

La reapertura del instituto y el desarrollo de esta tecnicatura representan un paso significativo en la consolidación de propuestas educativas vinculadas a sectores estratégicos, promoviendo la formación de perfiles técnicos con conocimientos actualizados, compromiso ético y capacidades para desempeñarse en distintos ámbitos productivos.

En este marco, el rector del Instituto, Manuel Gramajo, señaló que la institución asume una gestión basada en la planificación estratégica, la autonomía responsable y el compromiso con la formación de profesionales acordes a las necesidades del entorno productivo.

Asimismo, destacó que el fortalecimiento de la oferta académica implica formar por competencias, actualizar contenidos y garantizar que las y los estudiantes adquieran solvencia técnica, comportamiento ético y una actitud proactiva para planificar, gestionar y supervisar el mantenimiento industrial en sus distintas dimensiones.

Finalmente, subrayó que esta formación tiene una clara proyección local y provincial, ya que los egresados estarán preparados para desempeñarse en sectores estratégicos como la industria metalmecánica, textil, alimenticia, minera e hidrocarburífera, con capacidades para implementar distintos programas de mantenimiento, calcular costos operativos y liderar equipos, con compromiso con la sustentabilidad y la eficiencia energética.

Asimismo, se realizó la entrega de equipamiento informático —computadoras destinadas a la Escuela Industrial N° 12— en un trabajo articulado entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional, con el objetivo de fortalecer las condiciones de enseñanza, promover la inclusión digital y ampliar las oportunidades de acceso al conocimiento para las y los estudiantes.

Estas acciones forman parte de una política educativa que impulsa el acceso a la educación superior, el arraigo en las localidades y la formación de profesionales acordes a las necesidades del desarrollo local y provincial.