Rasgido valoró la Expo Carreras como espacio para el desarrollo integral de los jóvenes y comunidad

Este lunes 20 de octubre, se llevó a cabo una nueva edición de la Expo Carreras 2025 “Eligiendo tu futuro”, en Puerto San Julián, encabezada por la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido. Esta es una propuesta que busca acercar a estudiantes y vecinos de toda la provincia las múltiples oportunidades de formación que ofrece Santa Cruz.

El encuentro, que se enmarca en un programa iniciado en 2024, tiene como objetivo motivar a los jóvenes a continuar sus estudios y acompañar a quienes deseen retomarlos, brindando información, orientación y acompañamiento sobre carreras terciarias, universitarias y técnicas, así como capacitaciones laborales y ofertas de formación continua.

“La educación es una de las grandes estrategias para favorecer el desarrollo humano y social de los santacruceños. Apostar al conocimiento es apostar al futuro de nuestra provincia”, expresó Rasgido durante la apertura.

La presidenta del CPE agradeció la presencia de las autoridades municipales, equipos docentes, estudiantes, abanderados y escoltas, y destacó el trabajo de las instituciones locales que hicieron posible esta nueva edición.

Además, subrayó que el proyecto se propone fortalecer la articulación entre el sistema educativo y el mundo del trabajo, impulsando que cada santacruceño y santacruceña pueda desarrollarse en su lugar, con igualdad de oportunidades.

“Queremos que cada joven descubra su vocación, que sepa las posibilidades de estudio que ofrece Santa Cruz, y cuáles son las modalidades.Porque cuando la educación crece, crece toda la comunidad”, señaló Rasgido.

La Expo Carreras 2025 continuará recorriendo diferentes localidades de la provincia durante los próximos días, consolidándose como un espacio de encuentro, inspiración y futuro para las juventudes santacruceñas.