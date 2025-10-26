Rasgido resaltó el valor de la democracia y la transparencia de la jornada electoral

La presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Iris Rasgido, cumplió con su deber cívico al emitir su voto este domingo 26 de octubre, en la Escuela N°45 “Patagonia Argentina” de la localidad de Pico Truncado, en el marco de las Elecciones Legislativas Nacionales.



La funcionaria destacó el rol fundamental que cumplen las instituciones educativas como centros de la democracia y alineó su mensaje con el compromiso de la gestión provincial hacia la transparencia y la participación ciudadana.



Al salir del centro de votación, Iris Rasgido enfatizó la importancia del sufragio como un pilar social y educativo porque “cumplir con nuestro deber cívico es la lección más importante de la democracia. Desde la educación, promovemos la participación activa como pilar fundamental de la sociedad”.



En sintonía con otros funcionarios del Gobierno de Santa Cruz, la Presidenta del CPE valoró la implementación del nuevo sistema electoral y en ese orden indicó que “la Boleta Única de Papel (BUP) simplifica el proceso y asegura la transparencia. Es una herramienta muy clara y ágil que facilita que todos los santacruceños ejerzan su derecho”.



Finalmente, Rasgido realizó un llamado a la comunidad a concurrir a votar, instando a la participación responsable, “invito a toda la comunidad educativa, a los jóvenes y a las familias de Santa Cruz, a acercarse a las escuelas”. “El futuro que queremos se define hoy en las urnas”, concluyó.