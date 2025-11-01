Rasgido: “La actividad física, el deporte y la recreación son pilares fundamentales en la formación integral de nuestros estudiantes”

Con estas palabras, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, dio inicio al Congreso Provincial de Actividad Física y Alfabetización Motriz en Caleta Olivia, acompañada por el secretario de Estado de Deporte y Recreación, Ezequiel Artieda, y el secretario de Cultura y Deportes de Caleta Olivia, David Jones.

Del encuentro participan supervisores, directivos, docentes, estudiantes, entrenadores, y público en general, quienes se suman a esta primera jornada de formación, reflexión e intercambio de experiencias, que continuará mañana con nuevas actividades y conferencias.

Durante su discurso, la titular de la cartera educativa destacó la importancia de la coordinación entre los distintos organismos del Estado provincial para fortalecer las políticas públicas relacionadas con el desarrollo humano, y subrayó que “la actividad física, el deporte y la recreación son pilares fundamentales en la formación integral de nuestros estudiantes”.

Asimismo, lRasgido explicó que esta iniciativa se enmarca en el Programa Provincial EduActiva, una política de Estado impulsada por el gobernador Claudio Vidal, que promueve la educación, el deporte, el juego y el movimiento como herramientas de inclusión, aprendizaje y crecimiento tanto personal como comunitario.

“Este programa busca instalar el valor del deporte, el movimiento y la recreación no solo dentro de las escuelas, sino también en todos los espacios comunitarios. En este proceso la formación y el trabajo conjunto son fundamentales”, señaló la presidenta del CPE.

En ese sentido, recordó que EduActiva comenzó hace un mes en El Calafate y luego se extendió a Río Gallegos, donde más de 600 alumnos de tercer grado participaron de una jornada de educación física y recreación. Ahora, la iniciativa llega a la zona norte con este Congreso, que reúne a docentes, entrenadores y miembros de la comunidad educativa en un espacio de intercambio y aprendizaje.

La funcionaria agradeció a todos los presentes por dedicar tiempo a capacitarse, destacando que su compromiso va más allá de lo individual, ya que cada participante busca trasladar lo aprendido a sus escuelas, clubes y espacios comunitarios. “La formación es clave, y la educación sigue siendo nuestro principal camino”, remarcó la presidenta del CPE.

Finalmente, Iris Rasgido subrayó que el programa EduActiva promueve la consigna “Más educación, más juego y movimiento, más comunidad”, con el objetivo de superar los límites del aula y construir una provincia que aprende, se mueve y crece en comunidad.