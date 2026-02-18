Rasgido explicó por qué la baja en la matrícula es una oportunidad para fortalecer el Nivel Inicial

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, analizó en diálogo con Radio Provincia LU14 la evolución de la matrícula en Santa Cruz a partir de los datos del período 2021–proyección 2026, y explicó que la tendencia a la baja responde a un fenómeno demográfico vinculado directamente con la disminución de la natalidad, una realidad que se replica en todo el país y a nivel mundial.

Según los datos oficiales, la matrícula total del sistema educativo provincial pasó de 103.743 estudiantes en 2021 a una proyección de 93.265 en 2026, lo que representa una disminución del 9,3 %.

El impacto más significativo se registra en el nivel inicial, donde la matrícula total provincial desciende de 14.705 estudiantes en 2021 a una proyección de 10.900 en 2026, es decir, una reducción del 21,4 %. En el sector estatal la baja alcanza el 23,8 %, pasando de 12.633 a 8.700 estudiantes, mientras que en el sector privado la disminución proyectada es del 10,4 %.

Rasgido explicó que este escenario es consecuencia directa de la baja en los nacimientos y remarcó que se trata de una tendencia estructural: “No es una situación propia de Santa Cruz, sino que responde a cambios demográficos que se dan en todo el país y en el mundo”.

En los demás niveles obligatorios la variación es menor. En nivel primario, la matrícula total pasa de 42.726 alumnos en 2021 a 39.500 en 2026 (–6,3 %), y en el nivel secundario orientado de 23.805 a 20.900 estudiantes (–8,1 %).

En contraste, la modalidad técnica muestra un crecimiento, con una proyección que alcanza los 9.925 estudiantes en 2026, lo que representa un aumento del 6,4 % respecto de 2023, este impacto de la disminución que se da en la actualidad nivel inicial en los próximos años va a impactar en los niveles siguientes, provocando variabilidad en todo el sistema educativo.

La titular del CPE sostuvo que, está situación coyuntural de baja de matrícula en el nivel inicial, que se ve como una crisis, desde la gestión del CPE lo ven como una gran oportunidad para fortalecer las trayectorias educativas desde los primeros años: “Este nuevo contexto nos permite repensar los formatos institucionales, mejorar las propuestas pedagógicas y generar más y mejores posibilidades de aprendizaje en las edades tempranas”.

Asimismo, indicó que la dinámica de altas y bajas de cargos docentes está directamente vinculada a la evolución de la matrícula y forma parte del funcionamiento habitual del sistema educativo en todas las jurisdicciones.

Finalmente, Rasgido subrayó que Santa Cruz trabaja con una mirada estratégica para transformar este cambio demográfico en una herramienta de mejora del sistema educativo, poniendo en valor a los equipos institucionales y avanzando en políticas que garanticen más calidad, más acompañamiento a las infancias y un nivel inicial fortalecido.