Rasgido destacó entrega de 230 tablets para fortalecer la alfabetización en la 147° Asamblea del CFE

En el marco de la 147° Asamblea del Consejo Federal de Educación, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, formalizó la firma de un convenio con la Secretaría de Educación de la Nación para la entrega de 230 tablets y recibió el equipamiento destinado a instituciones de educación primaria.

El nuevo equipamiento permitirá potenciar las prácticas de enseñanza, fortalecer los entornos educativos con herramientas tecnológicas y mejorar los procesos de aprendizaje a partir de las planificaciones pedagógicas que cada docente desarrolla dentro del marco de la experiencia alfabetizadora.

Rasgido celebró la entrega de estos recursos, junto al secretario de Educación de la Nación y subrayó que las tablets contribuirán al fortalecimiento del Plan Provincial de Alfabetización Plen@, una política que se impulsa en toda la provincia como parte del sistema educativo santacruceño.

Además, destacó que la alfabetización en Santa Cruz se consolida como una política de Estado, con el objetivo de garantizar el desarrollo integral de cada estudiante mediante procesos participativos que involucran a alumnos, familias y equipos institucionales, promoviendo más y mejor educación.