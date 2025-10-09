Rápida intervención evitó una tragedia en un incendio domiciliario en Río Gallegos

El siniestro, ocurrido al mediodía del martes, fue originado por un calefactor sin protección. Bomberos y policías actuaron con rapidez para sofocar las llamas y evacuar a los vecinos. No hubo víctimas fatales.

Un incendio de origen accidental se registró este martes al mediodía en una vivienda ubicada sobre la calle Santa Cruz, en Río Gallegos. El hecho movilizó a efectivos de la División Comisaría Tercera y del Cuartel N°19 de Bomberos, quienes lograron controlar el fuego antes de que se propagara a las casas cercanas.

Según informó la División Comunicación y Difusión de la Policía de Santa Cruz, el alerta se produjo cerca de las 13:10 horas, cuando un efectivo que circulaba por Avenida Paradelo advirtió una columna de humo proveniente de la zona y dio aviso inmediato a la dependencia policial.

Rápidamente, personal policial y bomberos acudieron al lugar, iniciando las tareas de extinción y enfriamiento, logrando sofocar las llamas en su totalidad. Como medida preventiva, se dispuso la evacuación de vecinos linderos debido a la acumulación de humo, mientras que algunas personas fueron asistidas por personal médico y trasladadas de manera preventiva al hospital local.

De acuerdo con las primeras pericias del personal de bomberos, el fuego se habría originado por una llama libre de un calefactor sin vidrio protector, que tomó contacto con materiales combustibles en una de las habitaciones.

En el operativo trabajaron también integrantes de la División Gabinete Criminalístico, quienes realizaron la inspección ocular correspondiente. La sede judicial de turno fue informada del hecho y continúa con las diligencias administrativas y judiciales de rigor.

Gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia, el incendio fue controlado sin registrar víctimas fatales ni daños estructurales de gravedad.