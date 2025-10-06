“Raíces Interculturales 2025” celebra la diversidad y la identidad en nuestra ciudad

La Municipalidad invita a toda la comunidad a participar de una nueva edición de Raíces Interculturales, un encuentro que celebra la riqueza cultural y la convivencia entre comunidades nacionales y extranjeras. El evento se realizará los días 11 y 12 de octubre en la chacra “Fútbol 5 Hermanos”, ubicada en calle Nehuen 1509, con entrada libre y gratuita.

Durante ambos días, vecinas y vecinos podrán disfrutar de una verdadera fiesta popular, donde las distintas comunidades nacionales y extranjeras compartirán su gastronomía, danzas, música y artesanías. Además, se llevará a cabo la premiación al mejor plato típico intercultural, con una impronta local que resalta el crecimiento de la gastronomía regional a nivel nacional.

Raíces Interculturales es un espacio de encuentro y de diálogo entre identidades. Cada comunidad, desde su historia y sus tradiciones, forma parte de nuestra ciudad y la enriquece con su cultura”, expresó Mónica Jaimez, directora de Extranjería de la Municipalidad.

Participarán los Centros de Residentes: Salteños, Jujeños, Catamarqueños, Sanmartinianos, Santiagueños, y la comunidad Mapuche, entre otros. También dirán presente comunidades extranjeras de Chile, Paraguay, Venezuela y Perú, que se suman a esta propuesta integradora.

“Es una fecha emblemática para reflexionar, revalorizar y reconocer todas las culturas que conviven en nuestra ciudad. A través de la música, el canto y los sabores, celebramos la identidad que nos une”, agregó Jaimez.

Como parte de la programación, se incorporará además el certamen de la cerveza artesanal, que pone en valor otra expresión de la identidad local y el desarrollo emprendedor.

El evento contará con señalización en todo el predio y espacios preparados para el disfrute familiar, con espectáculos, degustaciones y actividades culturales abiertas a todo público.