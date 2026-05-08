Quiroga, Villa y Tello compartieron su actualidad deportiva en “Fierros en Línea”

Visitaron los estudios de Frecuencia Patagonia 99.3 en el programa En Linea para “Fierros en Línea” los pilotos Agustín Villa, Santiago Tello y Benjamín Quiroga, quienes realizaron un balance sobre su presente deportivo dentro del automovilismo regional.

Benjamín Quiroga habló sobre su retorno a la AKPS de Comodoro Rivadavia, categoría en la que ya supo consagrarse campeón, y también se refirió a la posibilidad de competir en la Fuerza Limitada Regional a bordo de un Ford Falcon durante la próxima fecha del Automóvil Club Caleta Olivia, prevista para los días 16 y 17 de mayo.

Por su parte, Santiago Tello hizo un balance sobre su incorporación al Prokart Caletense. El joven piloto logró subirse al podio en la primera fecha disputada en Pico Truncado y volvió a ratificar su buen rendimiento durante la segunda y tercera fecha desarrolladas este fin de semana en Caleta Olivia, competencia que contó con la modalidad de grilla invertida. Tello expresó que aspira a pelear el campeonato en la categoría 110 Cajeros, agradeciendo además a sus sponsors, familia y equipo por el acompañamiento constante. También destacó que no contaba con experiencia previa en karting y que, con apenas 16 años, busca seguir creciendo dentro de la disciplina.

En tanto, Agustín Villa, piloto de la Prokart en la categoría 200cc estándar, contó que el sábado consiguió un segundo puesto y que el domingo logró quedarse con la victoria, reflejando el trabajo sostenido que viene realizando junto a su equipo Vintage Motors. Villa agradeció el acompañamiento de familiares y amigos, teniendo en cuenta el esfuerzo que implica viajar desde Puerto Madryn para participar del karting regional.

Además, el piloto también compite en el Turismo Pista 1100, dentro de las categorías de pista del automovilismo chubutense, donde se encuentra dando sus primeros pasos. Este fin de semana debía presentarse en el autódromo Mar y Valle, aunque la competencia fue suspendida por cuestiones climáticas. Mientras espera la confirmación de las próximas fechas, continúa trabajando intensamente sobre su Fiat para seguir evolucionando dentro de la categoría.

Fotografía gentileza: Galar Prensa

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