Quiroga: “El Gobierno provincial ha priorizado fortalecer y resguardar a las infancias”

El secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga, destacó la firma de nuevos convenios del programa PAINA con municipios y comisiones de fomento de Santa Cruz, destinados a fortalecer las políticas públicas de protección integral en todo el territorio provincial.

Como parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Santa Cruz para garantizar derechos y fortalecer el acompañamiento territorial, el secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga, brindó detalles sobre la renovación del Programa de Atención Integral para la Niñez y Adolescencia (PAINA), firmado junto a intendentes y presidentes de comisiones de fomento.

Quiroga indicó que el programa contempla la asignación de recursos económicos destinados específicamente a las áreas de niñez de cada localidad santacruceña.

“Este programa consiste en recursos económicos que van direccionados a las áreas de niñez de cada localidad”, señaló.

En ese sentido, detalló que Santa Cruz cuenta con 15 municipios y 5 comisiones de fomento que reciben estos fondos para sostener distintas políticas de acompañamiento y protección de derechos.

Asimismo, explicó que desde el año pasado se modificó el criterio de distribución de los recursos. “Antes se hacía en base a la población detectada por el censo. Hoy lo hicimos a través de la inflación”, sostuvo.

Más inversión para las infancias

El funcionario provincial remarcó la importancia del incremento presupuestario destinado al programa. “El año pasado se desembolsaron alrededor de 386 millones de pesos para todas las localidades. Este año se incrementó más de un 32%”, detalló.

Además, destacó la decisión política de sostener y fortalecer esta herramienta en un contexto económico complejo. “Es un plan que no se ha dado de baja. El gobernador Claudio Vidal y nuestro ministro de Desarrollo Social están comprometidos con estas políticas destinadas a las infancias”, afirmó.

En esa línea, agregó: “Han priorizado, sobre todas las cosas, que esos recursos sean destinados para fortalecer y resguardar a los sectores más vulnerables”.

Trabajo territorial y acompañamiento integral

Quiroga explicó que los fondos del programa permiten abordar distintas situaciones sociales vinculadas a niños, niñas y adolescentes, en el marco de la Ley Provincial N° 3062 de Protección Integral.

“Los municipios son órganos de aplicación y tienen que trabajar mucho con las familias, talleres de fortalecimiento, masculinidades, dispositivos convivenciales, operadores y cuidadores capacitados”, expresó.

“Este recurso sirve para solventar toda esa demanda económica que generan este tipo de intervenciones”, agregó.

Transparencia y control de los recursos

El secretario de Estado también subrayó que el programa contempla mecanismos de supervisión y rendición de cuentas para garantizar la correcta utilización de los fondos.

“Ellos tienen que demostrar el gasto que hacen y a qué va destinado”, indicó.

Además, explicó que cada municipio presenta proyectos que son evaluados técnicamente antes de la firma del convenio y luego supervisados durante todo el año. “Son partidas presupuestarias específicas y todo eso se controla permanentemente”, afirmó.

Federalismo y presencia en todo el territorio

Finalmente, Quiroga resaltó el carácter federal del programa y el alcance territorial que tiene en toda la provincia. “A los 15 municipios y a las 5 comisiones de fomento se les va a entregar este recurso”, señaló.

Y concluyó: “No es lo mismo la demanda que tiene Río Gallegos o Caleta Olivia que una comisión de fomento, pero ese importe para cada localidad es muy importante”.

Hasta el momento, ya firmaron convenios localidades como Puerto Deseado, Puerto Santa Cruz, Río Turbio, 28 de Noviembre, Comandante Luis Piedra Buena, El Chaltén y Cañadón Seco, mientras continúan las firmas con el resto de los municipios y comisiones de fomento de Santa Cruz.