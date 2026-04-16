Quirino Pereira: “Eliminar el programa Remediar es dejar sin tratamiento a un tercio de la población”

A través de la Secretaría de Salud, la Municipalidad de Río Gallegos expresó su preocupación ante la posible eliminación del programa Remediar, una política sanitaria nacional clave que garantiza el acceso gratuito a medicamentos esenciales para una gran parte de la población.

El programa Remediar fue creado en 2002 con el objetivo de asegurar la provisión de medicamentos en el primer nivel de atención, alcanzando a casi un tercio de los argentinos que no cuentan con cobertura de salud. Actualmente, cubre cerca del 90% de las patologías más frecuentes en centros de salud, constituyéndose como una herramienta fundamental para la atención primaria.

Sin embargo, según se ha informado, el programa sufriría una fuerte reestructuración que implicaría la reducción de la entrega de medicamentos, principalmente destinados a enfermedades cardiovasculares, lo que encendió las alarmas en todo el sistema sanitario.

Al respecto, el secretario de Salud del Municipio, Quirino Pereira, advirtió: “Eliminar el programa Remediar es dejar sin tratamiento a un tercio de la población. Eso va a debilitar el primer nivel de atención y va a hacer que el sistema hospitalario, segundo nivel de atención, se sobresature”.

En esa línea, señaló que esta decisión impacta directamente en los sectores más vulnerables: “El sistema de salud argentino es heterogéneo, con un componente público, uno social y uno privado. La persona que no tiene trabajo formal es la más vulnerable y la que va a quedar sin su medicación”.

Asimismo, Pereira explicó que el programa se financia a través del presupuesto nacional y que la denominada “reestructuración” implicaría, en la práctica, su desfinanciamiento. “Están hablando de que llegarán tres medicamentos de los 79 que se entregaban. Va a ser una situación compleja”, aseguró.

Frente a este escenario, el funcionario remarcó la importancia de la red de atención local y dio un mensaje a la comunidad: “Les decimos a los vecinos que se acerquen y consulten. Todavía tenemos disponibilidad de medicamentos, pero esto va a empezar a complicarse”.

El posible cierre del programa Remediar representa un cambio significativo en la política sanitaria nacional y podría afectar seriamente el acceso a tratamientos esenciales, así como el funcionamiento del sistema público de salud.