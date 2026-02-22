Quinchaman: “Queremos un trabajo transparente y concreto con las organizaciones sociales en toda la provincia”

Así lo señaló la directora de Instituciones y Organizaciones Sociales, Claudia Quinchaman, durante las jornadas de trabajo con merenderos de Caleta Olivia.

El Gobierno de Claudio Vidal, a través del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, continúa fortaleciendo el trabajo articulado con organizaciones sociales de la zona norte provincial, consolidando una presencia activa y cercana en cada territorio.

En ese marco, la funcionaria, junto a la directora de Abordaje y Articulación de Sistemas Locales, Etelvina Rojas, recorrió distintos merenderos y organizaciones de Caleta Olivia con el objetivo de dialogar con sus referentes sobre la tarea que desarrollan diariamente en los barrios. El eje del encuentro estuvo puesto en garantizar, desde el Estado provincial, un manejo responsable y una distribución equitativa de los recursos destinados a la seguridad alimentaria de las familias acompañadas por estos espacios comunitarios.

“Esta visita tiene que ver con trabajar de cerca con cada merendero y fortalecer a nuestros equipos en zona norte, algo que venimos articulando tanto con la secretaria de Estado de Políticas para el Desarrollo Local, Cecilia Cortés, como con la ministra Luisa Cárdenas”, expresó Quinchaman.

Asimismo, remarcó: “Queremos un trabajo transparente y concreto con las organizaciones sociales en toda la provincia; y creo que luego de dialogar con las referentes el saldo es más que positivo”.

Finalmente, la directora destacó la importancia de sostener una presencia territorial que no se limite únicamente al fortalecimiento alimentario mediante la entrega de módulos, sino que también implique escuchar, acompañar y construir respuestas conjuntas con las organizaciones que cumplen un rol fundamental en los barrios.