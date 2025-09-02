“Queremos una Santa Cruz con más empleo y oportunidades”, afirmó Daniel Álvarez

El candidato a diputado nacional por el Frente Provincias Unidas, Daniel Álvarez, visitó Caleta Olivia y habló sobre el desarrollo de la campaña política, sus orígenes en la provincia y la importancia de generar empleo y productividad para los santacruceños.

En diálogo con Voces y Apuntes, el maestro Daniel Álvarez, candidato a diputado nacional por el Frente Provincias Unidas, destacó los ejes de su campaña y el compromiso de su espacio político con la generación de empleo y la reactivación productiva en Santa Cruz.

“El acto de lanzamiento de campaña lo viví con naturalidad porque es lo que siento. Nací en Perito Moreno, viví en Turbio Viejo, Piedra Buena, Truncado y Río Gallegos. Mi papá era policía y conocí una Santa Cruz distinta, con pueblos que funcionaban mejor”, expresó Álvarez, quien remarcó que la sociedad de aquel entonces tenía valores diferentes y oportunidades que hoy se buscan recuperar.

El candidato señaló que la provincia perdió “oportunidades históricas desde el 2003 hasta hace poco tiempo atrás”, aunque se mostró confiado en el presente y en lo que se puede construir hacia el futuro.

Al referirse al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vida, Álvarez lo describió como “una persona especial, de esos que se encuentran uno de cada cientos, con una infancia difícil, pero sostenido por una familia con valores, siempre pensando en ayudar a los demás”.

Con una mirada puesta en la situación laboral, subrayó: “Me tocó estar sin trabajo siendo jefe de familia y sé lo que siente un papá o una mamá en esa situación. Ver a un trabajador cumpliendo su tarea nos regocija, pero también sabemos que muchos están afuera del circuito laboral, y eso nos desvela”.

En esa línea, destacó la necesidad de generar empleo y productividad como motores de desarrollo. “Santa Cruz es una de las pocas provincias que reactivó la obra pública. En todas las localidades estamos comenzando nuevas obras y llamando a licitación. Esto significa oportunidades para los trabajadores de la construcción”, afirmó.

Álvarez concluyó asegurando que la campaña busca transmitir un mensaje de esperanza y compromiso con la recuperación económica y social de Santa Cruz.