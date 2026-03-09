“Queremos fortalecer lo pedagógico”: Magdalena Paredes asumió en la Dirección Regional de Educación

Tras la jubilación de María Mercedes Barrionuevo, la docente tomó formalmente el cargo el viernes 6 de marzo. Aseguró que buscará fortalecer el acompañamiento a supervisores y poner mayor énfasis en el trabajo pedagógico dentro de las instituciones.

Luego de la jubilación de María Mercedes Barrionuevo, Magdalena Paredes asumió el viernes 6 de marzo como nueva Directora General Regional de Educación de la Zona Norte de Santa Cruz. En diálogo con Voces y Apuntes, la docente destacó que su designación representa un desafío que afronta con compromiso y continuidad del trabajo realizado en los últimos años.

La nueva funcionaria explicó que su primera acción fue reunirse con los supervisores de los distintos niveles y modalidades de la Dirección Regional para presentarse formalmente. “El día viernes asumí como nueva directora y se pudo informar a los supervisores de los distintos niveles y modalidades de la Dirección Regional. La idea fue hacerlo cuando se encontraran todos presentes y poder realizar mi presentación”, señaló.

Paredes indicó que llega al cargo con conocimiento del funcionamiento del área, ya que durante los últimos dos años trabajó junto a Barrionuevo en diferentes líneas de gestión. “Vengo haciendo un recorrido junto a la profesora María Mercedes Barrionuevo en los últimos dos años, donde trabajamos bastante en todo lo que tiene que ver con los mantenimientos edilicios y la parte pedagógica. Ese recorrido me permitió tener un conocimiento mayor”, afirmó.

La nueva directora también repasó su trayectoria en el sistema educativo. Es maestra de educación especial y desarrolló gran parte de su carrera en la Escuela Especial N° 2, además de participar en diferentes instituciones educativas de la región.

“Que la presidenta del Consejo Provincial de Educación haya decidido darle continuidad al trabajo de María Mercedes, apostando en mí, es una gran responsabilidad y un desafío que asumo con tranquilidad y con muchas ganas”, expresó.

Acompañamiento a supervisores y fortalecimiento pedagógico

Entre los objetivos para este año, Paredes destacó la importancia de fortalecer el acompañamiento a los supervisores y tener mayor presencia en las instituciones educativas.

“Me gustaría trabajar en acompañar a los supervisores, tener mucha más presencia en las instituciones educativas y participar en las mesas de trabajo de las distintas modalidades, siempre en conjunto con cada supervisor”, explicó.

En ese sentido, consideró que durante los últimos años la agenda estuvo atravesada principalmente por cuestiones edilicias, por lo que ahora buscará poner mayor énfasis en las propuestas pedagógicas que se desarrollan en las escuelas.

“En los últimos dos años la parte de mantenimiento nos atravesó muchísimo, fue lo que más se visualizó. Es importante poder estar en las escuelas, mostrar y potenciar las propuestas pedagógicas. Desde mi lugar, ese es mi objetivo principal”, remarcó.

Asimismo, indicó que su gestión continuará en el marco de los ejes provinciales establecidos por el Consejo Provincial de Educación.

Trabajos de mantenimiento durante el verano

Por otra parte, la directora informó que durante el verano se realizaron tareas de desmalezamiento y limpieza de tanques en establecimientos educativos, trabajos que aún restan finalizar en algunas instituciones de Caleta Olivia.

“Faltan terminar en algunas instituciones educativas acá en Caleta Olivia, pero vamos a continuar en estos días”, señaló.

Además, explicó que en otras localidades también se avanzó con trabajos en los sistemas de calefacción, como parte de las tareas de mantenimiento previas al inicio del ciclo lectivo.