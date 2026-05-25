Puerto Santa Cruz será sede del acto central por el 25 de Mayo encabezado por el gobernador Claudio Vidal

La ceremonia oficial se desarrollará en el gimnasio municipal “Juan Carlos Narvarte” e incluirá Tedeum, acto protocolar, desfile cívico-militar y actividades culturales.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezará este 25 de Mayo los actos oficiales por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo en la localidad de Puerto Santa Cruz. La jornada patriótica contará con la participación de autoridades provinciales, municipales, fuerzas de seguridad, instituciones educativas y organizaciones de la comunidad.

Según el cronograma oficial difundido por la Subsecretaría de Coordinación de Ceremonial, Protocolo y Eventos Gubernamentales, las actividades comenzarán a las 11:00 con el tradicional Tedeum en la iglesia “Exaltación de la Cruz”.

Posteriormente, se realizará la recepción y concentración de autoridades en el gimnasio municipal “Juan Carlos Narvarte”, donde tendrá lugar el acto central a partir del mediodía.

Acto protocolar y actividades culturales

Durante la ceremonia se llevará adelante la presentación de autoridades y de la Agrupación “25 de Mayo”, además de los saludos protocolares del gobernador Claudio Vidal, representantes militares y autoridades locales.

El programa incluye la interpretación del Himno Nacional Argentino, palabras religiosas y un discurso alusivo a la fecha patria a cargo de un profesor local.

Asimismo, habrá presentaciones artísticas de la Escuela de Danzas de Puerto Santa Cruz y del Ballet de la Escuela Provincial de Danzas, en una propuesta que busca poner en valor la identidad cultural y las tradiciones santacruceñas.

Desfile cívico-militar y participación comunitaria

Tras la finalización de la primera parte del acto, las autoridades se trasladarán hacia la avenida San Martín para dar inicio al tradicional desfile cívico-militar, una de las actividades centrales de la conmemoración.

La jornada concluirá con un encuentro comunitario en el que se compartirá chocolate y tortas fritas con los vecinos y vecinas de la localidad.

Desde el Gobierno de Santa Cruz destacaron la importancia de estos encuentros patrióticos para fortalecer la memoria histórica, la identidad nacional y la participación de la comunidad en fechas emblemáticas para el país.