Puerto Santa Cruz se prepara para recibir una nueva edición del Mercado de Economía Comunitaria

El próximo sábado 13 y domingo 14 de septiembre, de 16:00 a 21:00, se llevará a cabo en el Gimnasio Municipal de Puerto Santa Cruz, sito en San Martín 561, una nueva edición del Mercado de la Economía Comunitaria (MEC).

El evento reunirá a emprendedores, productores y manualeros locales, quienes ofrecerán sus productos y creaciones al público, en un espacio que busca fortalecer la economía social comunitaria, la producción local y el trabajo autogestivo.

La propuesta contará con shows musicales en vivo, que acompañarán las jornadas y brindarán un clima festivo para vecinos y visitantes.

Asimismo, la Secretaría de Estado de Economía Social invita a quienes deseen participar como emprendedores a sumarse, comunicándose al 2966 71-7558.

El MEC es una política pública impulsada por el Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, junto a la Municipalidad de Puerto Santa Cruz, con el objetivo de generar espacios de comercialización justa y promover el desarrollo local.