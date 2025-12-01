Puerto Santa Cruz: Salud Provincial acompañó el relevamiento sanitario

En el marco del 147° Aniversario de Puerto Santa Cruz, la ministra de Salud y Ambiente, María Lorena Ross, acompañó al intendente Juan Manuel Borquez en una agenda de trabajo que se desarrolló en los efectores de salud de la localidad.

Las autoridades mantuvieron una reunión de trabajo en el Hospital Seccional “Eduardo Canosa”, junto al director Germán Nicotera. Durante el encuentro, recorrieron los avances de obra y el acondicionamiento del servicio de Diagnóstico por Imagen. Además, realizaron un relevamiento para evaluar el estado de la infraestructura, los progresos alcanzados y las necesidades pendientes para garantizar el funcionamiento óptimo del sector.

Luego, Ross y Borquez visitaron el Centro Integrador Comunitario, donde dialogaron con el director Emilio Vera y la jefa del efector, Mara Ferreyra, sobre la situación actual del establecimiento y los requerimientos en materia de infraestructura y equipamiento. El objetivo fue identificar acciones que permitan fortalecer la atención y mejorar las condiciones de trabajo del personal.

Finalmente, se concretó una reunión con la comitiva a cargo de las operaciones del Avión Sanitario Provincial, que actualmente opera desde Puerto Santa Cruz debido al cierre temporal del Aeropuerto de Río Gallegos. Durante la instancia, se analizaron la logística del servicio, su impacto regional y las demandas que surgen de su funcionamiento desde la localidad.

La Ministra Ross hizo énfasis en el compromiso y acompañamiento del Gobierno de Santa Cruz para con la localidad, trabajando de manera conjunta e implementando acciones que fortalecen el acceso a la salud en los espacios de atención de la provincia.