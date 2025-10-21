Puerto San Julián: un hombre fue detenido tras efectuar disparos frente a un pub

Un hombre fue aprehendido en la madrugada del 20 de octubre de 2025 en la localidad de Puerto San Julián, luego de realizar disparos con un arma de fuego frente a un local nocturno. El hecho ocurrió en el pub “El Carajo”, ubicado en la intersección de calle Mitre y Hernando de Magallanes, y no se registraron personas lesionadas.

Según informó la Policía de la Provincia de Santa Cruz, el incidente fue reportado al 911 alrededor de las 04:35 horas, tras recibir un llamado que alertaba sobre detonaciones en las inmediaciones del local.

Al arribar al lugar, personal de la División Comisaría Primera constató que el establecimiento se encontraba cerrado. En diálogo con el encargado, los efectivos supieron que el comercio había sido cerrado minutos antes debido a la baja concurrencia y a un altercado protagonizado por un cliente.

A través del sistema de cámaras de seguridad, el encargado observó que entre las 04:20 y las 04:35 horas, un hombre discutió con un empleado del local y, tras retirarse, efectuó varios disparos en el exterior del establecimiento.

De inmediato, la policía inició tareas investigativas y logró identificar al presunto autor, quien se habría retirado del lugar en un Volkswagen Gol Trend rojo. Con los datos obtenidos, se implantó una consigna policial en su domicilio.

Horas más tarde, el sujeto se entregó voluntariamente a las autoridades, manifestando su intención de ponerse a disposición de la Justicia. Además, entregó espontáneamente un arma de fuego marca Bersa calibre .22, modelo Thunder 22/6, junto a dos cargadores vacíos y una caja con 100 cartuchos del mismo calibre. Todos los elementos fueron secuestrados y el hombre quedó aprehendido, previa revisación médica.

Paralelamente, personal de la División de Investigaciones (DDI) Puerto San Julián procedió al levantamiento de los registros fílmicos del sistema de videovigilancia del local, mientras que la División Gabinete Criminalístico realizó las pericias balísticas y de rigor tanto en el lugar del hecho como sobre los elementos secuestrados. También se efectuó la requisa del vehículo involucrado.

El Juzgado de Instrucción local tomó intervención en el caso, y las actuaciones continúan bajo su órbita mientras se aguardan los resultados del análisis de las imágenes y las pericias balísticas, con el fin de establecer con precisión la secuencia de los hechos.