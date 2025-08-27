Puerto San Julián fue sede del Campeonato Patagónico Promocional de Voleibol

El secretario de Estado de Deporte y Recreación de Santa Cruz, Ezequiel Artieda, encabezó una agenda de trabajo en Puerto San Julián junto al intendente Daniel Gardonio, el diputado por pueblo Mario Piero Boffi y los vocales de Loterías de Santa Cruz, Claudio Seguel y Raúl Cárdenas.

En primera instancia, se abordaron las acciones que se vienen desarrollando en materia deportiva en la localidad. En este marco, se destacó especialmente la reciente realización del Campeonato Patagónico Promocional de Voleibol (CAPAPROV), que reunió a selecciones provinciales en las categorías Sub-12 y Sub-13, provenientes de las seis provincias de la Patagonia: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El secretario Artieda remarcó que el torneo fue posible gracias al trabajo articulado entre el Estado Provincial, el Municipio, la Federación de Voleibol de Santa Cruz y la Federación Argentina, lo que permitió concretar un evento de gran envergadura en la localidad. “San Julián recibió a toda la Patagonia con una participación de más de 330 personas entre deportistas, entrenadores, acompañantes y cuerpo médico. Fue un evento importantísimo que demuestra lo que se logra cuando se trabaja en conjunto”, resaltó Artieda.

Asimismo, señaló que el CAPAPROV es un semillero fundamental para el futuro de las selecciones que representan a Santa Cruz y a la región, en competencias nacionales e internacionales como los Juegos de la Patagonia (EPADE) y los Juegos de la Araucanía.

Por último, el funcionario subrayó el compromiso de la gestión del gobernador Claudio Vidal y la ministra Luisa Cárdenas, focalizado en proyectar al deporte santacruceño como una política de Estado.