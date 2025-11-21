Puerto San Julián: Allanamiento con resultados positivos

La División de Investigaciones realizó un allanamiento en la localidad de Puerto San Julián, donde quedó detenido e incomunicado un hombre mayor de edad, involucrado en un hecho de robo perpetrado días atrás por cuatro sujetos encapuchados, los cuales irrumpieron en una vivienda, amenazando y exigiendo dinero.

Luego de una exhaustiva investigación y habiendo recolectado las pruebas, por orden del Juzgado de Instrucción Penal Juvenil Nº1, a cargo del Dr. Ludovico Pio Pala, se realizó el allanamiento, dónde se secuestraron más de 65 municiones de diversos calibres, un cuchillo de grandes dimensiones, marihuana, envoltorios con cocaína, dólares, cuatro teléfonos celulares, una notebook, una balanza y libretas con anotaciones, entre otros elementos de interés para la causa.

Además, durante el procedimiento, se detectó que en el quincho del inmueble había un salón clandestino destinado a juegos de apuestas.