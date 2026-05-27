Puerto Deseado: recuperaron una motocicleta que había sido denunciada como robada



Personal de la DDI de Puerto Deseado logró recuperar una motocicleta Yamaha XTZ 250 que era buscada en el marco de una causa por robo. El rodado fue localizado durante tareas investigativas realizadas en distintos sectores de la ciudad.

Personal de la División de Investigaciones (DDI) de Puerto Deseado realizó un procedimiento con resultado positivo en el marco de una causa judicial iniciada por un hecho de robo.

El operativo tuvo lugar este 26 de mayo, alrededor de las 18:50 horas, mientras efectivos desarrollaban tareas investigativas y de relevamiento de información en distintos barrios de la localidad, en el marco de las actuaciones caratuladas preventivamente como: “División Comisaría Puerto Deseado s/ Investiga Robo”.

Durante el recorrido, el personal policial detectó en el sector externo del taller “Motos UL”, ubicado sobre calle Capitán Oneto al 1000, un motovehículo color bordó, marca Yamaha, cuyas características coincidían con las de una motocicleta Yamaha XTZ 250 denunciada como sustraída.

Tras realizar las verificaciones correspondientes, se confirmó que el rodado hallado era efectivamente el que estaba siendo buscado en el marco de la investigación.

El procedimiento quedó incorporado a las actuaciones judiciales en curso.