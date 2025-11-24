Puerto Deseado recupera electricidad tras fuerte temporal

Puerto Deseado normalizó el servicio de energía eléctrica en toda la ciudad, tras el impacto de un inusual y potente temporal que azotó la localidad el pasado 17 de noviembre. Este fenómeno climático fue de una magnitud pocas veces registrada en la zona, generando tal nivel de daño en infraestructura pública, viviendas e instalaciones militares que se convirtió en noticia a nivel nacional.

El corte total de electricidad en la localidad se extendió durante la jornada, comenzando a las 09:50 y finalizando a las 16:30, mientras los equipos técnicos se desplegaban para la crucial tarea de restablecer el servicio.

Consecuencias del viento

El saldo del temporal fue significativo en términos de daños materiales. Se registró la voladura total de techos en diez viviendas, a lo que se sumaron voladuras parciales en otras veinte. Las instituciones educativas y deportivas también sufrieron el impacto, con afectaciones reportadas en el Colegio San José, la Escuela Industrial Oscar Smith, la Escuela N° 24 y el Gimnasio Juanola, donde se constataron roturas de ventanales y desprendimiento parcial de techos.

A esto se le sumaron daños en la infraestructura de servicios, con el registro de cuarenta palmas telefónicas caídas y el desprendimiento de cables eléctricos. Uno de los puntos más afectados fue el Regimiento de Tanques 9, que sufrió la voladura total y parcial de techos en distintas dependencias.

Colaboración municipal

Durante la emergencia y las labores de restitución del servicio, la Municipalidad de Puerto Deseado desempeñó un rol clave, trabajando de manera directa y permanente junto a los equipos de Servicios Públicos y Protección Civil. El gobierno local aportó maquinaria esencial para las tareas de despeje y asistencia en la vía pública, además de sumar personal operativo durante las distintas intervenciones. Asimismo, se encargó de proveer alimentación al personal que se mantuvo trabajando en las calles hasta lograr la completa normalización del suministro eléctrico.