Puerto Deseado recibió al buque crucero National Geographic Endurance

El puerto de Puerto Deseado fue escenario este jueves 16 de octubre, del arribo del buque National Geographic Endurance, uno de los cruceros de expedición polar más avanzados del mundo, en lo que constituye el primer arribo de la temporada turística 2025-2026.

La llegada del crucero, que trajo a un contingente internacional de pasajeros, representa un acontecimiento de relevancia para la comunidad portuaria y turística de Santa Cruz, consolidando a Puerto Deseado como uno de los destinos más valorados del Atlántico Sur, dentro de las rutas internacionales de turismo y logística.

Durante la jornada, la Secretaría de Estado de Turismo, a través de su directora provincial Rocío Albornoz, y autoridades de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UN.E.PO.S.C), acompañaron las actividades de recepción y coordinación del operativo portuario junto al jefe comunal, Juan Raúl Martínez, autoridades locales, agentes turísticos y demás representantes de la comunidad.

Por parte de la administración portuaria local participaron Verónica Serra, administradora del puerto de Puerto Deseado, y Daniel Alegre, jefe de administración de la Unidad Ejecutora Portuaria, quienes destacaron la importancia de continuar fortaleciendo la infraestructura y la cooperación, entre organismos para potenciar el turismo de cruceros en la provincia.

A través de sus redes sociales, el Municipio destacó que esta expedición eligió Puerto Deseado por “su perfil ecoturístico y su riqueza en biodiversidad, posicionándose como destino estratégico para actividades de naturaleza”. Se destacó también la importancia de que los visitantes pudieran recorrer la Reserva de la Ría Deseado, y participar de navegación para avistaje de fauna local, como gaviota austral, cormoranes y otras especies de avifauna.

El acto de apertura de temporada se realizó en la terminal portuaria como símbolo del compromiso institucional con el turismo, la conservación ambiental y el desarrollo local.

El arribo del National Geographic Endurance refuerza la proyección de Santa Cruz como un destino de turismo de naturaleza y observación, generando oportunidades para el desarrollo económico y logístico de la región.

De esta manera, el Gobierno Provincial a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, continúa fortaleciendo la articulación entre los sectores público y privado, para impulsar el crecimiento del turismo, la actividad portuaria y el desarrollo sostenible en toda la provincia.