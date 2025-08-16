Puerto Deseado: Principio de Incendio en vivienda

EN VIVO
La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y a los medios de comunicación que, el día 16 de agosto de 2025, alrededor de las 03:00 horas, una ciudadana mayor de edad se comunicó telefónicamente para alertar sobre la presencia de humo que salía del cielo raso de su vivienda.


Ante esta situación, personal de la División Cuartel 22° de Bomberos de la localidad de Puerto Deseado se hizo presente en el domicilio, ubicado en calle Don Bosco al 2000. Una vez en el lugar, se constató la veracidad de lo informado, observándose en la parte posterior de la vivienda —específicamente en el sector del dormitorio— la emanación de humo desde el cielo raso, sin presencia de llamas visibles.


En consecuencia, se procedió a ventilar el ambiente y a realizar una inspección detallada, determinándose que el origen del humo se debía a un cortocircuito en el cableado eléctrico del entretecho, el cual había entrado en contacto con materiales combustibles, como madera y tergopol.
Finalmente, el personal actuante inspeccionó minuciosamente la zona afectada, a fin de descartar la presencia de posibles brasas incandescentes.


