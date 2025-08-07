Puerto Deseado: La Policía ha logrado desarticular una red de robos

La División de Investigaciones (DDI) de Puerto Deseado, dependiente de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, ha logrado desarticular una red de robos que operaba en el barrio 28 Viviendas, recuperando una importante cantidad de elementos sustraídos. El operativo culminó con la detención de tres individuos implicados en los hechos.



El trabajo de la DDI fue clave para el esclarecimiento de estos robos. La investigación se inició tras la denuncia por la sustracción de puertas, ventanas y apliques eléctricos de las viviendas en construcción.



La DDI, de Puerto Deseado mediante tareas de investigación, logró identificar a los posibles responsables a través de publicaciones de venta de los objetos robados en plataformas digitales.



Las labores de vigilancia discreta, implementadas por el personal de la DDI en el barrio afectado, permitieron detectar a los delincuentes en el momento exacto en que cometían un nuevo robo. Se procedió a la inmediata aprehensión de tres sujetos, quienes transportaban una puerta de aluminio, una puerta placa, una ventana de aluminio y un bolso con herramientas, que se presume eran utilizadas para violentar los domicilios.



La investigación y el operativo se desarrollaron bajo la órbita del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º Uno. Con la autorización judicial, se llevaron a cabo allanamientos en los domicilios de los detenidos. Uno de los allanamientos resultó en el secuestro de diversos elementos, incluyendo 2 llaves térmicas, 3 tomas, 2 puntos, una soldadora 220w, un compresor marca Gamma, un maletín de poker con fichas y un taladro de banco marca Gamma. Algunos de estos elementos podrían estar relacionados con otro delito suscitado en el corriente año.



Este exitoso operativo contó con apoyo de la División Comisaría de Puerto Deseado y estuvo supervisado por el Comisario Mayor Pablo Méndez jefe de Departamento de Investigaciones y Delito Organizado Zona Norte y el Comisario Inspector Davies David jefe DDI Puerto Deseado.



La DDI de Deseado continúa trabajando para determinar la totalidad de los ilícitos y la posible participación de otros implicados en este tipo de hechos.