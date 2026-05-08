Puerto Deseado: inversión, infraestructura y desarrollo para fortalecer la comunidad

El Gobierno de Santa Cruz avanza en la localidad portuaria con obras e inversiones estratégicas en infraestructura deportiva, salud, educación, servicios públicos, producción y conectividad. Desde el inicio de la gestión y hasta abril, se concretaron intervenciones orientadas a fortalecer el desarrollo de la localidad, mejorar la calidad de vida de la comunidad y generar nuevas oportunidades de crecimiento y empleo.

El Gobierno de Santa Cruz continúa impulsando en Puerto Deseado una agenda de obras e inversiones estratégicas destinadas a fortalecer la infraestructura urbana, sanitaria, productiva y de servicios esenciales, acompañando el crecimiento de la localidad y mejorando la calidad de vida de la comunidad.

Uno de los principales proyectos en marcha es la construcción de un nuevo polideportivo integral, pensado como un espacio de inclusión social, recreación y desarrollo deportivo. La obra contempla un edificio de una planta con cancha principal, vestuarios, sanitarios, enfermería, áreas administrativas, depósito y sala de máquinas. Además, contará con accesibilidad para personas con movilidad reducida y una estructura mixta de hormigón y metal que garantizará seguridad, funcionalidad y durabilidad.

En paralelo, se avanzó en la puesta en valor del aeropuerto local mediante la firma de un acta compromiso orientada a fortalecer la conectividad aérea y acompañar el crecimiento económico y logístico de la región. La iniciativa prevé obras con estándares técnicos específicos, asignación de recursos y mecanismos de control para garantizar su ejecución.

Asimismo, junto al presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Matías Cortijo, se firmó un convenio marco de cooperación institucional para desarrollar obras de infraestructura básica vinculadas a energía eléctrica, agua potable y saneamiento, priorizando los sectores con mayores necesidades.

También se destacó una inversión superior a los 15.000 millones de pesos destinada al fortalecimiento del puerto y a trabajos sobre la Ruta 281. Las tareas son ejecutadas por personal del Distrito Vial Río Gallegos en coordinación con el Distrito Vial Puerto Deseado, como etapa previa a la demarcación horizontal de eje y bordes laterales de la calzada, mejorando la señalización vial, la visibilidad y las condiciones de seguridad para quienes transitan por este corredor estratégico.

Obras desde el inicio de la gestión hasta abril

Desde el inicio de la gestión y hasta abril, el Gobierno Provincial concretó además una serie de obras e intervenciones destinadas a fortalecer la infraestructura educativa, sanitaria, vial, productiva y de servicios en Puerto Deseado.

En el ámbito educativo se realizaron reparaciones de los sistemas de calefacción e intervenciones en las Escuelas N° 5 y N° 87, mejorando las condiciones edilicias para estudiantes y docentes.

En materia sanitaria, se inauguraron las nuevas salas de kinesiología y oncología del Hospital de Puerto Deseado, en el marco de una agenda de trabajo orientada a mejorar el equipamiento y la infraestructura hospitalaria.

En el área de servicios públicos y saneamiento se avanzó con la renovación de la red de agua potable sobre calle Patagonia, mediante el reemplazo de cañerías de asbesto cemento por PVC de 110 milímetros e instalación de llaves esclusa.

También se concretaron mejoras estratégicas en la Planta de Ósmosis Inversa, incluyendo el reemplazo de una bomba de impulsión de 32 kW, válvula esclusa tipo guillotina y válvula mariposa de 315 milímetros. La planta abastece a más del 70% de la ciudad.

A su vez, se realizaron mejoras eléctricas en los Centros Distribuidores N°2 y N°7 para garantizar el funcionamiento de la planta de ósmosis, mediante el cambio de seccionador de 13,2 kV, reconectador, renovación de puntas, reacondicionamiento de cables y puestas a tierra.

En sectores rurales y de chacras se ejecutaron trabajos de saneamiento destinados a mejorar la presión del servicio de agua potable.

Además, se recuperó y puso nuevamente en funcionamiento una bomba unipistón para el camión Vactor, con una inversión total de 15.687.496 pesos que incluyó tareas de traslado y acondicionamiento.

En infraestructura vial también se desarrollaron mejoras sobre las Rutas Provinciales N°14 y N°47, fortaleciendo la conectividad y la seguridad vial en la región.

En el plano productivo, se concretó además la puesta en marcha de la planta de Vepez (ex Arbumasa) en Puerto Deseado, una iniciativa que permitirá fortalecer la actividad industrial y generar aproximadamente 300 nuevos puestos de trabajo.

Las obras y acciones ejecutadas reflejan una política pública orientada a recuperar infraestructura, ampliar servicios esenciales, fortalecer la producción y generar más oportunidades para las familias de Puerto Deseado.