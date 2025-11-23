Puerto Deseado: Gobierno acelera reparaciones y garantiza asistencia hídrica

Puerto Deseado continúa bajo un operativo especial de emergencia y reparación tras el reciente temporal de viento y arena que afectó severamente la infraestructura eléctrica y de saneamiento local. Desde Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), se informó sobre el avance sostenido en la reposición de materiales y el restablecimiento de los servicios esenciales, mientras que la provincia articula la asistencia directa a la comunidad afectada.

El gerente de SPSE en la localidad, Omar Sondon, confirmó que, a pesar de las dificultades generadas por las ráfagas y el deterioro de equipos, gran parte del suministro eléctrico ya ha sido restituido. Actualmente, las cuadrillas se enfocan en las reparaciones finales sobre tramos específicos que aún presentan fallas. “Hemos logrado restablecer la mayor parte del servicio y seguimos con el trabajo de seccionado en los sectores donde persisten las fallas. El temporal provocó el deterioro de materiales antiguos, generando interrupciones apenas las líneas eran reconectadas,” explicó.

El funcionario destacó el esfuerzo ininterrumpido del personal técnico, que ha sostenido jornadas continuas “día y noche” para asegurar el regreso de los servicios con la mayor celeridad posible. Asimismo, se valoró el acompañamiento recibido desde otras sedes de Servicios Públicos, como el apoyo llegado desde Comandante Luis Piedra Buena. Desde allí se movilizaron siete agentes para colaborar con el restablecimiento de la línea que abastece a la localidad de Tellier. “La línea quedó terminada y hoy Tellier ya cuenta con energía. Ahora se realizan revisiones puntuales para garantizar la tensión adecuada en cada vivienda,” confirmó.

Asistencia ininterrumpida

Mientras continúan las tareas intensivas para normalizar la red de saneamiento, el Gobierno provincial garantiza la provisión gratuita de agua a la comunidad. Este servicio se realiza a través de un esquema logístico que incluye la movilización de camiones cisterna: uno de 18.000 litros y otro de 15.000 litros, que están recorriendo los barrios de la localidad para abastecer los tanques domiciliarios. La distribución se coordina con el área de saneamiento local, con cargas provenientes de la planta de ósmosis y el centro operativo. “La provincia asume la responsabilidad de garantizar este servicio esencial y llevar tranquilidad a los vecinos hasta que podamos normalizar completamente la red hídrica,” afirmó el gerente de SPSE.

Para concluir, Sondon elevó un pedido de comprensión a la comunidad por los inconvenientes que persisten a raíz del evento meteorológico. “Nuestro compromiso es total. Estamos trabajando al máximo y pedimos disculpas si aún hay sectores afectados, pero seguimos sin descanso para normalizar la situación a la brevedad posible,” finalizó.