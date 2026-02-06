EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Proyectos educativos del Colegio Secundario N°46 fortalecen las trayectorias escolares en verano

Compartir

El Consejo Provincial de Educación impulsa la última etapa de los dispositivos pedagógicos con el fin de fortalecer los aprendizajes, acompañar las trayectorias escolares y garantizar la continuidad educativa de las y los estudiantes. En este marco, el Colegio Provincial de Educación Secundaria N°46 de El Calafate registró una destacada concurrencia en las propuestas desarrolladas durante las Escuelas de Verano.

En este contexto, la rectora de la institución educativa, Alejandra Verón, transmitió a la Coordinación General información relevante sobre el desarrollo de la Escuela de Verano en la institución.

Durante estas semanas de trabajo, próximas a su finalización, se llevaron adelante dos proyectos educativos de gran valor pedagógico, desarrollados de manera muy satisfactoria por las y los estudiantes: “Plantas Medicinales en Santa Cruz” (Proyecto I) y “La proporción áurea en plantas y animales” (Proyecto II). La concurrencia resultó altamente significativa, alcanzando un total de 113 estudiantes efectivos, lo que evidencia el interés y la participación sostenida en las propuestas ofrecidas.

Cabe destacar el compromiso demostrado por las y los estudiantes, quienes trabajaron de manera mancomunada junto a equipos de docentes que intercambiaron experiencias y estrategias pedagógicas, procurando que los proyectos contemplaran tanto el desarrollo como la evaluación de capacidades. Dichas capacidades fueron abordadas de forma nivelada desde primero a quinto año, fortaleciendo los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El balance general del trabajo realizado es altamente positivo, destacándose el esfuerzo colectivo, la participación activa y el valor educativo de las propuestas desarrolladas.

Niños del merendero 11 de noviembre disfrutaron la tarde en la costa

El Municipio de Río Gallegos, el Concejo Deliberante y el Banco Santa Cruz avanzan en digitalización y educación financiera

El Jardín de Infantes N°46 de El Chaltén inició el Ciclo Lectivo 2026

También