Proyectos educativos del Colegio Secundario N°46 fortalecen las trayectorias escolares en verano

El Consejo Provincial de Educación impulsa la última etapa de los dispositivos pedagógicos con el fin de fortalecer los aprendizajes, acompañar las trayectorias escolares y garantizar la continuidad educativa de las y los estudiantes. En este marco, el Colegio Provincial de Educación Secundaria N°46 de El Calafate registró una destacada concurrencia en las propuestas desarrolladas durante las Escuelas de Verano.

En este contexto, la rectora de la institución educativa, Alejandra Verón, transmitió a la Coordinación General información relevante sobre el desarrollo de la Escuela de Verano en la institución.

Durante estas semanas de trabajo, próximas a su finalización, se llevaron adelante dos proyectos educativos de gran valor pedagógico, desarrollados de manera muy satisfactoria por las y los estudiantes: “Plantas Medicinales en Santa Cruz” (Proyecto I) y “La proporción áurea en plantas y animales” (Proyecto II). La concurrencia resultó altamente significativa, alcanzando un total de 113 estudiantes efectivos, lo que evidencia el interés y la participación sostenida en las propuestas ofrecidas.

Cabe destacar el compromiso demostrado por las y los estudiantes, quienes trabajaron de manera mancomunada junto a equipos de docentes que intercambiaron experiencias y estrategias pedagógicas, procurando que los proyectos contemplaran tanto el desarrollo como la evaluación de capacidades. Dichas capacidades fueron abordadas de forma nivelada desde primero a quinto año, fortaleciendo los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El balance general del trabajo realizado es altamente positivo, destacándose el esfuerzo colectivo, la participación activa y el valor educativo de las propuestas desarrolladas.