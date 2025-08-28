Proyecto para mejorar el abastecimiento de agua en Río Turbio y 28 de Noviembre

En el marco de la difícil situación generada a partir de las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional —entre ellas, la decisión de dar de baja los convenios de financiamiento destinados a obras públicas y la posterior disolución del ENOHSA—, la Provincia se encuentra trabajando activamente para garantizar la continuidad de los proyectos que resultan esenciales para nuestras comunidades.

En este sentido, el Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Gobierno, mantuvo reuniones con Servicios Públicos Sociedad del Estado y con la empresa contratista responsable de la obra actualmente neutralizada.

Durante los encuentros, las partes coincidieron en la necesidad de acercar posiciones y asumieron el compromiso de realizar esfuerzos conjuntos que permitan reactivar la obra, asegurando así que los vecinos puedan contar con la infraestructura que necesitan y que la Provincia continúe avanzando en el desarrollo de sus servicios públicos esenciales.

El proyecto forma parte de un plan integral de diagnóstico y factibilidad técnico, económico y ambiental, destinado a optimizar el abastecimiento de agua potable en toda la Cuenca Carbonífera. Las obras contemplan la construcción de dos sistemas de captación, estaciones de bombeo y acueductos desde el Arroyo Primavera hasta las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre y una planta potabilizadora de agua para la localidad de Río Turbio.

Las captaciones consisten en galerías filtrantes que conducen el agua por gravedad hasta pozos colectores. Anexo a los pozos se encuentran las estaciones de bombeo, que impulsan el agua cruda por los acueductos hasta las plantas de tratamiento.

Se trata de una obra integral, proyectada a 20 años, que no solo asegura el suministro del vital recurso a los actuales pobladores, sino que cubre la demanda futura, previendo el crecimiento demográfico de toda la cuenca.

Con estas iniciativas se busca garantizar un suministro seguro, estable y de calidad para los habitantes de Río Turbio y 28 de Noviembre, fortaleciendo la infraestructura hídrica y asegurando mejores condiciones de vida para la población.