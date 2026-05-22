Provincia recibió un plano histórico ferroviario vinculado a Yacimientos Carboníferos Fiscales

El material fue entregado en el marco del proyecto ferroviario turístico-cultural Jaramillo–Fitz Roy y posee un importante valor histórico y patrimonial para Santa Cruz.

El productor y director de “Sobre Rieles Argentinos”, Martín Durañona, realizó la entrega de documentación histórica vinculada al antiguo ferrocarril industrial de Río Turbio. En representación del Gobierno Provincial, fue recibida por el subsecretario de Transporte, Andrés Casanova, y la directora de Promoción y Comunicación de la Secretaría de Estado de Turismo, Ana Tureuna.

La iniciativa se da en el marco de las acciones que el Gobierno Provincial viene impulsando junto a YCRT, alrededor del proyecto ferroviario turístico-cultural Jaramillo–Fitz Roy.

El material recibido corresponde a un plano original perteneciente a Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF), identificado como “Planimetría General y Perfil Longitudinal – Actualización – Construcción Ferrocarril Industrial Río Turbio”, bajo la nomenclatura técnica “V.O.101/1”.

Si bien el documento no posee fecha visible, el análisis de sus características técnicas, gráficas y estructurales permite ubicarlo entre fines de la década de 1940 y comienzos de la década de 1950, coincidiendo con las primeras etapas de desarrollo y consolidación del ferrocarril carbonero bajo administración estatal.

Desde el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria destacaron el importante valor histórico y patrimonial del plano, entendiendo que representa parte de la memoria ferroviaria e industrial de Santa Cruz y de uno de los proyectos más relevantes vinculados al transporte de carbón hacia los puertos de exportación y abastecimiento energético nacional.

Asimismo, remarcaron que este tipo de documentación contribuye a fortalecer el enfoque cultural, histórico y turístico del proyecto ferroviario Jaramillo–Fitz Roy, propuesta impulsada por el gobernador Claudio Vidal para recuperar infraestructura histórica y revalorizar el patrimonio ferroviario santacruceño.