Provincia optimizó servicios en Caleta Olivia con obras de iluminación y saneamiento estratégico

El Gobierno de Claudio Vidal, a través de Servicios Públicos S.E., concretó la renovación lumínica de la Costanera. También finalizó una obra clave en el Barrio 17 de Octubre, resolviendo un foco de desborde cloacal que presentaba reclamos históricos.

En continuidad con el plan de mantenimiento y mejora de la infraestructura en toda la provincia, personal operativo de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) llevó adelante una serie de intervenciones estratégicas en la localidad de Caleta Olivia. Las tareas estuvieron orientadas a reforzar la seguridad vial y optimizar el sistema de saneamiento ambiental en sectores críticos de la ciudad.



Modernización LED en el Paseo Costero

Respondiendo a la solicitud de los vecinos y con el objetivo de revalorizar uno de los espacios recreativos más emblemáticos de la zona norte, SPSE realizó el mantenimiento integral del alumbrado en la Costanera “Presidente Néstor Kirchner”.



Los trabajos consistieron en la instalación de nuevas luminarias con tecnología LED. El operativo de recambio se extendió desde el sector de la calesita hasta la Rotonda del Puerto (Virgen del Mar), abarcando también el tramo comprendido entre Av. Costanera y Domingo Faustino Sarmiento. Con esta mejora, se garantiza un espacio mejor iluminado y más seguro para las familias que disfrutan diariamente del paseo.

Saneamiento y solución en el Barrio 17 de Octubre

De forma simultánea, operarios del área de saneamiento lograron normalizar el sistema

cloacal en un punto crítico que generaba malestar histórico en la comunidad. Tras detectar que una obra externa inconclusa —realizada sin los recaudos técnicos necesarios— provocó el ingreso de arena y áridos al caño troncal de 200 mm, la empresa estatal intervino para revertir el colapso.

Los detalles técnicos de la obra incluyeron: